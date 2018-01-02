訂購飲料不領還嗆砸店 前科男吃官司

（中央社記者張榮祥台南2日電）台南楊姓男子向飲料店訂購56杯飲料，未依約付款領取，還對追上來的店員嗆聲「敢報警就砸店」，遭警方鎖定，楊男到案卻供稱純粹是好玩和惡作劇，結果吃上官司。

台南這起惡意訂購56杯飲料未付款領取，是飲料店員在臉書上揭露的，警方得知後聯繫，但店長僅備案未提告，只希望警方追查，莫讓其他店家受害；56杯飲料則開放給民眾免費拿取飲用。

飲料店員在臉書上指出，這名男子去年12月23日預購56杯飲料後，宣稱廟會主委將付款領取，店家卻等不到人，店員後來發現男子在店外張望，立刻追出去，男子先否認訂購，又改口說「廟會臨時取消，所以我不要了」、「敢報警就砸店，不要以為廟會是好惹的」。