訂購飲料不領還嗆砸店 前科男吃官司

（中央社記者張榮祥台南2日電）台南楊姓男子向飲料店訂購56杯飲料，未依約付款領取，還對追上來的店員嗆聲「敢報警就砸店」，遭警方鎖定，楊男到案卻供稱純粹是好玩和惡作劇，結果吃上官司。
台南這起惡意訂購56杯飲料未付款領取，是飲料店員在臉書上揭露的，警方得知後聯繫，但店長僅備案未提告，只希望警方追查，莫讓其他店家受害；56杯飲料則開放給民眾免費拿取飲用。
飲料店員在臉書上指出，這名男子去年12月23日預購56杯飲料後，宣稱廟會主委將付款領取，店家卻等不到人，店員後來發現男子在店外張望，立刻追出去，男子先否認訂購，又改口說「廟會臨時取消，所以我不要了」、「敢報警就砸店，不要以為廟會是好惹的」。
台南市警第六分局金華派出所長邱啟彰今天告訴中央社記者，警方獲報偵辦，鎖定有竊盜前科的29歲無業楊男涉案，警方數度到楊家找人未果，楊家也無力處理楊男訂購的56杯飲料費用新台幣2000多元。
警方去年12月30日在廟會活動中發現楊男的蹤影，通知他到案說明，楊男供稱他和店家無仇恨糾紛，也未曾消費過，當天訂購飲料純粹是好玩和惡作劇。
楊男坦承確實恐嚇店家說：「廟會不是好惹的，不准報案，不然要砸店」，但他只是虛張聲勢，要嚇嚇店家，不會真的去砸店，因他怕店家報案後，他會被抓去關。
邱啟彰表示，飲料店雖未提告，但楊男已涉及恐嚇罪嫌，警方訊後依法函送。1070102