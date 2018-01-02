新北啟動包租代管 招募房東加入

城鄉局長柳宏典表示，若有屋主願意釋出房屋申請包租代管，建物須屬於新北市合法建物，一房型以上（不包括雅房、分租套房），經評估房屋結構無受損及漏水問題的建物。

城鄉局今天發布新聞稿，市府委託「二十一世紀不動產」、「兆基管理顧問新北第一分公司」及「永勝租屋」等3家業者，協助辦理包租代管的業務。

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市政府城鄉發展局今天宣布，包租代管今天啟動並委外招募房東加入，將提供2200戶專業出租管理的免費服務名額，享3年租金收入保證，歡迎有興趣的房東們申請參與。

他表示，房東參與包租代管可保證租金收入3年、修繕獎勵每年新台幣1萬元、居家安全險3年保障；若參與代租代管則修繕獎勵每年1萬元、代租媒合房客、租屋管理。

他表示，在未來媒合房客方面，將以設籍於新北市或在新北市就學、就業的市民朋友為對象，房客最高可享有租金補助7200元。

柳宏典說，為了讓有意參與的房東更了解包租代管計畫，市府規劃在開辦的首月於板橋區、三重區、中和區、新莊區、新店區、永和區及土城區等前7大租屋熱區的區公所，舉辦包租代管房東招募說明會。

城鄉局表示，房東、房客均可透過電話聯絡協助辦理包租代管的業者，或親至市府1樓西側城鄉局包租代管服務櫃檯洽詢說明會各場次時間、地點及協助辦理包租代管業者的聯絡資訊，也可至新北市政府包租代管網站查詢(http://regis.ntpc.gov.tw/regis2017/mapforrent/)。1070102