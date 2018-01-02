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中央社

操辦習仲勛墓擴建 景俊海任吉林代省長

中央社2018/01/02 13:05
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北2日電）中共黨媒人民日報今天發布，前中共北京市委副書記景俊海出任吉林省副省長、代理省長，接替調任陝西省委副書記劉國中留下的空缺。

景俊海出仕且長期任職於中共領導人習近平祖籍陝西，更曾主導擴建習父習仲勛陵墓，因此被外界視為「習近平心腹」。

此外，公開資料顯示，景俊海2009年6月擔任陝西省副省長時曾訪問台灣，他當時在陝西已主管宣傳和對台。

景俊海1960年12月出生於陝西白水，1992年起出仕陝西。2008年出任陝西省人民政府副省長、2012年5月起兼任中共陝西省宣傳部部長，並於2015年6月被拔擢為中央宣傳部副部長。2017年4月，他出任中共北京市委委員、常委、副書記。

綜合香港蘋果日報、美國自由亞洲電台過去報導，習仲勳故居在2005年啟動重建為陵園，但直到習近平2012年準備上台時，當地政府才開始大規模擴建工程，於2015年9月完工。陵園建成後佔地達4萬畝，更被中共官方列為「愛國主義教育基地」。

對照時間表，習仲勳陵園擴建時間，正好與景俊海出任陝西宣傳部長時期吻合；而在陵園建成前夕，景俊海也在數十名省級宣傳部長中脫穎而出，升任中宣部副部長。

另外，景俊海在陝西任內也與現任中共中央政治局常委栗戰書、中央紀律檢查委員會書記趙樂際任職陝西時，有所交集。1070102

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