操辦習仲勛墓擴建 景俊海任吉林代省長

（中央社台北2日電）中共黨媒人民日報今天發布，前中共北京市委副書記景俊海出任吉林省副省長、代理省長，接替調任陝西省委副書記劉國中留下的空缺。

景俊海出仕且長期任職於中共領導人習近平祖籍陝西，更曾主導擴建習父習仲勛陵墓，因此被外界視為「習近平心腹」。

此外，公開資料顯示，景俊海2009年6月擔任陝西省副省長時曾訪問台灣，他當時在陝西已主管宣傳和對台。

景俊海1960年12月出生於陝西白水，1992年起出仕陝西。2008年出任陝西省人民政府副省長、2012年5月起兼任中共陝西省宣傳部部長，並於2015年6月被拔擢為中央宣傳部副部長。2017年4月，他出任中共北京市委委員、常委、副書記。