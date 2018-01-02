金穎生技今起展開上櫃前競拍 每股競拍底價29元

自主研發生產發酵類產品的金穎生技 (1796-TW)，將在 1 月以食品類股上櫃掛牌，今 (2) 日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股 29 元，並於 2 日起開始競價拍賣到 4 日結束， 1 月 8 日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的 1.2 倍即 34.8 元為承銷價格的上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金穎生技此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有 1690 張，公開申購計有 522 張，競拍底價每股訂為 29 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價 1.2 倍為承銷價格上限，並於 1 月 10 日開始公開申購。