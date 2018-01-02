讓台南市民進一步認識　黃偉哲的民主啟蒙過程與從政初衷

文宣提到，黃偉哲出身台南七股，最早接受民主啟蒙是來自父親黃輝鍠醫師，也影響他在台大求學時投入學運，1988年520農民運動，黃偉哲更遭到軍警毆傷逮捕，讓他決心走上政治。1995年初試身手回鄉選舉，便以第二高票當選國代，2004則開始擔任立委至今。立委生涯以來，期許自己國會問政與服務選民一樣周到，連續四屆獲公督盟評鑑17次優秀立委，更是難能可貴的紀錄。

立委黃偉哲投入台南市長初選，今（2）日在學甲服務處發表「台灣向前 台南第一」選舉文宣，披露他許多不為人知的小故事，包括民主啟蒙過程、國外求學艱辛，以及投身政治的心路歷程等，希望讓外界更加認識黃偉哲。發言人郭國文表示，除了感性訴求，日後還會陸續推出政見文宣，要用實際的建設主張打動選民。

外界認為黃偉哲政治路途一帆風順，但鮮少人知道，雖然頂著哈佛與耶魯雙碩士高學歷光環，但學成歸國後，也曾歷經一段處處碰壁的失業期。他回憶起當時曾向妻子劉育菁要500元加油，卻聽到太太一句「你不是民進黨的菁英？」、「怎麼連五百塊都沒有？」原來妻子心疼黃偉哲滿腹學識理想卻無用武之地，內心激動才脫口而出，但言談盡是憐惜之意，讓黃偉哲心酸不已。

黃偉哲說，妻子多年來隱身家庭，默默支持自己，過去也曾有「悔教夫婿覓封侯」的感嘆，但自從宣布投入市長初選，妻子理解他對台南懷有重大抱負，因此決定公開力挺，這點讓他非常感動。

黃偉哲初選強調「正派傳承」與「接棒賴清德」等訴求，文宣也揭露他與賴清德的私人交情，原來賴、黃之前曾是國大同事，2000年又先後赴哈佛進修就讀，從此奠下深厚情誼。賴清德擔任市長期間，兩人分別在地方、中央建設台南，建立合作默契。 有別於電視上國會問政的專業形象，黃偉哲希望透過文宣，讓民眾對他有更深一層認識，瞭解其人格特質與從政初衷，進而支持他贏得初選，為台南市民服務。