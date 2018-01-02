藏人倡藏語教學被捕兩年 4日將開庭

（中央社台北2日電）致力提倡藏語教學的西藏男子扎西文色，2016年1月被中共當局以涉嫌「煽動分裂國家罪」逮捕至今兩年。他的律師表示，本案將於4日在玉樹中級法院開庭審理。
綜合紐約時報、美國自由亞洲電台報導，扎西文色（Tashi Wangchuk）2015年底曾接受紐時專訪，談論藏文化消亡和藏語不被重視的問題，希望促使中國政府加強藏語教育。
扎西文色的委任律師梁小軍指出，扎西文色2016年1月在青海玉樹藏族自治州被捕與接受紐時專訪有關，並一直被拘留在當地看守所。
梁小軍日前在個人推特（Twitter）公布青海省玉樹州中級法院通知，扎西文色煽動分裂國家案，定於2018年1月4日上午9時30分在第二法庭開庭審理。煽動分裂罪最高可判處15年有期徒刑。
扎西文色2015年接受紐時採訪時曾說，自己不支持西藏獨立，也不支持分裂，只想推動當地學校進行適當藏語教育、推動政府部門使用藏語。因為，當地學校將漢語教育放在首位。
扎西文色曾親赴北京，試圖對玉樹政府官員提起訴訟，迫使他們增加藏語教學，並尋求中國的新聞機構報導他此行目的。
對此，梁小軍認為，扎西文色根本就沒有「煽動分裂」意圖，但中國政府可能認為他這種表達方式是抹黑民族政策、製造分裂。「其實我覺得他的言論還是相當克制、理性、溫和的。」
梁小軍也指出，像這種政治性案件，其實怎麼判、判多少、什麼時候判，可能都不好按照常理去估計。
據紐時報導，扎西文色案也曾一度出現轉折。玉樹警方2016年3月曾透過文件表示，正在調查扎西文色「煽動分裂」的行為。檢方收到警方送來的資料後，將案子提交給法院，希望正式起訴扎西文色並對他進行審理；隨後，檢方卻要求法院將案子退回，以便做進一步調查。
扎西文色另一名委任律師藺其磊當時曾表示，這種做法「非常罕見」。但如今，法院看似已經做好開庭審理此案的準備。藺其磊說，他已定於2日飛往玉樹。1070102