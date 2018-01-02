藏人倡藏語教學被捕兩年 4日將開庭

（中央社台北2日電）致力提倡藏語教學的西藏男子扎西文色，2016年1月被中共當局以涉嫌「煽動分裂國家罪」逮捕至今兩年。他的律師表示，本案將於4日在玉樹中級法院開庭審理。

綜合紐約時報、美國自由亞洲電台報導，扎西文色（Tashi Wangchuk）2015年底曾接受紐時專訪，談論藏文化消亡和藏語不被重視的問題，希望促使中國政府加強藏語教育。

扎西文色的委任律師梁小軍指出，扎西文色2016年1月在青海玉樹藏族自治州被捕與接受紐時專訪有關，並一直被拘留在當地看守所。

梁小軍日前在個人推特（Twitter）公布青海省玉樹州中級法院通知，扎西文色煽動分裂國家案，定於2018年1月4日上午9時30分在第二法庭開庭審理。煽動分裂罪最高可判處15年有期徒刑。