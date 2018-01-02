民調新年新希望 多運動少花錢都上榜

「輿觀」表示，這項線上調查在去年12月8日至11日之間進行，對象為1170名18歲以上民眾。如同往年，多運動、少花錢幾乎是固定不變的上榜名單。

「倫敦標準晚報」報導，根據英國民調業者「輿觀」（YouGov）最新民調，以下10項是大家最常期許的新年願望：一、吃得好一些。二、多運動。三、少花錢。四、自我管理（例如：睡多一點）。五、多讀書。六、多學一項技術。七、找新工作。八、多交朋友。九、培養新興趣。十、多注重外表。

（中央社記者戴雅真倫敦2日專電）2018年到來，大家都期許更好的一年，許下新年新希望。民調公司調查出10項大家最常許的願望，看一看你的願望是否也在榜上。

在健康方面的新年期許，英國醫療保健機構保柏（Bupa）調查2000名英國人發現，減重是大家的第一願望（26%），第2名是多運動（20%），第3名則是減少壓力（11%）。7%的人希望戒菸，6%的人想要多睡一些，另有4%的人希望改變飲酒習慣。

然而，立下新年新希望的人當中，只有半數有自信可以貫徹始終。

調查指出，有超過半數（52%）的人認為，如果立下的願望是一件小事，實現的可能性較高，但有約1/5的人承認，新年一開始，總是會立下過於宏大的願望。

調查也發現，女性（58%）相較於男性（45%）傾向於期許小事情，因此新年願望比較容易實現。

保柏克倫威爾醫院（Bupa Cromwell Hospital）醫師魯特瑞爾（Steven Luttrell）表示：「英國人的新年願望第一名是減重，這一點也不令人意外。但是大家要對想減去多少體重實際一點，每個人的狀況都不同，可能要花時間才能看到成效。」

他表示：「很多人在年末都會許下很有野心的目標，但是過完耶誕假期，回歸正常生活之後，就無法持之以恆。建立習慣是一件很有挑戰性的事情，一次一小步，能幫助你上軌道。」

因此，要如何提高新年願望的成功率，最好的辦法是把大願望拆解成小願望。

如果你的新年新希望是要多運動，不要一下子就設定一週運動5次的大目標，或加入健身房，而是可以從一週散步3次開始，每次只要30分鐘，或在家做運動30分鐘。

如果你希望新年多一點睡眠，不太可能從每天睡5小時，一下子進展到每天8小時。可先試著持續一週每天都比平常提早30分鐘上床睡覺，再逐步提早上床睡覺時間，直到達成每天睡8小時的目標。1070102