台灣捐助多明尼加竹產業發展計畫

湯繼仁致詞表示，中華民國政府及國合會長期以來支持多國農業發展，尤其在BONAO設有竹積層材工廠，對多國竹產業提供創新發展，利用機器設備以工業化、標準化生產竹積層材，再予以加工製造竹家具及竹地板、竹窗簾與球棒等產品提高附加價值，以提升生產效益並增加收入。

計畫協調人（前農業部長）艾奎諾（CarlosAquino）、管理人保林諾（Jose Julian Paulino）在座觀禮。基金官員、參事楊清翔、技術團團長林世勳、替代役男及新聞媒體記者約70餘人與會。

中華民國政府承諾將繼續透過相關技術合作，深化兩國農業合作並強化友誼。

拉莫斯致詞表示，竹產業發展計畫係梅迪納（Danilo Medina）總統下鄉所提之計畫，感謝中華民國政府鼎力支持本計畫執行與發展。竹積層材工廠所生產地板、窗簾與產品設計已有一定成果，本次援贈款對多國目前正積極推廣竹積層材球棒意義重大。

他說，藉由本計畫執行，除可增加多國人民對竹積層材的多方面運用並提升能見度外，亦朝向產品出口發展；代表多國政府及FEDA再次對中華民國政府援助重申謝忱。

捐贈儀式前拉莫斯與湯繼仁晤談表示，目前正積極推廣竹積層材球棒，除日前已將球棒作為梅迪納總統生日賀禮外，亦獲體育部及教育部同意推廣使用，屆時將在適當場合邀請湯繼仁出席共同見證。

湯繼仁表示，中華民國政府擬於2018年推動棒球國家代表隊前來體育交流，屆時應可使用竹積層材球棒進行友誼賽，亦是此計畫值得推廣的項目。

湯繼仁在接受媒體採訪時表示，竹材係21世紀環保材料，且具有多種用途。舉凡可食用竹筍、竹手工藝品、產業化的竹家具、竹地板、竹窗簾及竹屋等產品，尤其種植4年即可成材運用，比種樹20年方可使用，具有快速造林水土保持的效果。1070102