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NBA／球哥因傷缺陣　湖人吞本季最長7連敗苦蹲爐主

記者鍾東穎／綜合報導2018/01/02 13:43
▲Jimmy Butler（持球者）。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jimmy Butler（持球者）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA湖人今(2)日作客挑戰前段班的灰狼，此役湖人開局就不順前五分鐘得分掛蛋，雖然手感逐漸回溫，但一路被灰狼壓著打，「狼王」Jimmy Butler攻下全場最高28分，最終湖人以96:114吞敗，遭遇本季最長的7連敗，依舊苦蹲西區爐主。

此役湖人一開賽被逼出一波0:16的超慘開局，之後才逐漸回神，但首節已被攻下18:30的大局，次節湖人手感回溫，和對手形成五五波攻勢，單節各拿下30分，上半場灰狼依舊領先達12分。

易籃再戰，湖人雖手感持續保持火熱，但頻頻將對手送上罰球線，灰狼光靠罰球就拿了27分，灰狼持續進帳加上先前的領先，最終就以18分之差，取得二連勝。

此役過後，灰狼近期8場贏下7場，目前戰績2414敗，以632的戰績，排在西區第四，與第三的馬刺有1.5場的勝場差。

灰狼以一哥 Jimmy Butler攻下28分， 其中11罰全中，外帶9助攻3籃板為最亮眼，不過也發生多達7次失誤，兩代狀元郎Andrew Wiggins21分居次，Karl-Anthony Towns則貢獻「雙十」1613籃板。

湖人當家中鋒Brook Lopez和新科榜眼「球哥」Lonzo Ball均因傷還高掛免戰牌中，傷後復出的新生代一哥 Brandon Ingram今天拿下14分，超級新秀Kyle Kuzma僅拿下6分，替補出陣的Jordan Clarkson攻得20分為最高。

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