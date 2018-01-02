新北新兵入營電話卡　教導菜鳥壓出「豆腐乾棉被」

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，新訓中心使用行動電話及網路均有所管制，為讓役男在入營第一時間可向家人親友報平安，每年入伍前都會貼心贈送電話卡；特別的是，今年發放的2萬張入營電話卡，圖案以菜鳥新兵突發奇想用電話卡刮平棉被表面，還塞入棉被折角間壓整出完美直角，簡單諧趣的3步驟，讓人看了不禁會心一笑。

新北市政府民政局今年發送給新兵入營使用的電話卡，以「摺被神器」為主題搞怪kuso，透過幽默的方式，教導新兵菜鳥以電話卡壓整出長官要求的「豆腐乾棉被」，讓新兵菜鳥們成為整理內務的高手。

賴小萍說，電話卡的設計發想是來自承辦人陳彥萍，希望能夠用幽默的手法，表現國軍軍旅生活的日常，積極跟設計者溝通後，決定從新訓中心的摺棉被開始，讓男孩轉化成軍人的過程，讓平凡的當兵日子裡，看到這些梗都能會心一笑；因此，從今年元旦起，這張詼諧逗趣的電話卡，將伴隨新北市役男入營，讓新兵菜鳥們成為整理內務的高手。

「要成功，從每天摺棉被開始！」曾任替代役訓練班區隊長的耿繼興回想，每早起床後第一件事就是將自己的內務整理定位，其中最具挑戰性的就是摺棉被，必須有稜有角、有邊有線，不論哪個角度都是堅挺的樣子，軍中同袍們彼此也會傳授很多「摺豆腐利器」，比如木板、厚紙板，還可再噴點水固定，但最好用的還是電話卡！看到這張電話卡，讓人不禁懷念起在成功嶺受訓的日子。

沈姓役男也分享在成功嶺時摺棉被方法，首先把棉被攤開鋪平取四等分，預留一個手掌的寬度再往中間對折，另一邊依樣畫葫蘆重複一次，接著把棉被拉直、拉撐後，電話卡神器就能出動了；有些同梯們還會將用完餘額的電話卡，凹成直角來固定棉被的邊角，將入營的電話卡效益發揮到最大值！