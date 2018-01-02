自助旅行遇車禍就醫 看見台灣最美風景

（中央社記者趙麗妍台中2日電）王先生日前從新加坡到台灣自助旅行，前往高美濕地看夕陽的路上卻發生車禍，王先生身受重傷，後經醫護人員的照顧，恢復健康，他除感謝台灣醫護也讚嘆看見台灣最美的風景。
光田綜合醫院今天發布新聞稿表示，王先生和家人一行5人日前到台灣自助旅行，前往高美濕地看夕陽時，他們所搭乘的計程車車尾不慎和曳引車發生擦撞，坐在後座的王先生當場飛出車外，導致頭外傷、骨折、內臟撕裂傷，緊急送醫救治。
王先生表示，前幾年妻子曾到台灣，向他力薦台灣美食、美景，因此，他在耶誕前夕帶妻子、兒子及丈人、丈母娘到台灣自助旅行，一路從北部玩到中部，預計停留7日。未料旅程第4天，從南投搭計程車到高美濕地欣賞夕陽美景途中竟發生車禍。
光田綜合醫院骨科醫師王稚暉表示，王先生到院時，發現他3根肋骨骨折、右腿股骨骨折、肝撕裂傷，合併有腹腔出血的狀況，在醫療團隊共同治療下，手術縫合額頭傷口，股骨微創骨折復位固定，並給予輸液、輸血，病況穩定。
因考量飛機艙壓，醫師建議王先生在台灣多停留休養一周，讓身體有更多時間復原後再搭飛機返國。
王先生表示，醫護不僅妥善照顧他，自己因傷留在台灣過耶誕節時，院內也安排相關病房探視活動，讓他一點也沒有感受到住院過節的孤單，直讚「台灣醫療真的很好」，從急診到後續的手術、住院都讓他有滿滿的感動。1070102