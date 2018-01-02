雙膝反曲女手術成功 覓得良緣獲新生

「30多年的行醫生涯，頭一次看到如此罕見的個案。」花蓮慈濟醫學中心名譽院長陳英和說，2014年接到陳團治的求診，查閱中西醫學文獻，發現極重度先天性膝反曲的個案極為罕見，全世界的醫學文獻上僅有兩例的手術病案報告，加上陳團治還伴隨有續發性的踝關節馬蹄足變形，是他在行醫生涯中首見，種種因素也導致治療計畫更加複雜。

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮慈濟醫院跨海醫治患有「先天性雙膝反曲」的中國大陸福建廈門女子陳團治，歷經7次手術，終讓她可以正常行走，展開新的人生，今天傳來喜訊，她找到理想歸宿。

陳英和指出，手術前陳團治是以「兩側膝上截肢型」的步行方式，或許對正值青年的陳團治還能負荷，但是行動力會隨著年紀增長漸漸衰退，最後必須靠輪椅行動，因此手術治療是必要的。

慈濟基金會表示，廈門市慈善總會與慈濟志工跨海接力下，陳團治2014年3月來到花蓮慈濟醫學中心，接受由陳英和率領的醫療團隊的治療計畫，長達10個月的治療期，陸續為陳團治的雙膝、雙踝等4個關節共進行7次手術，終於讓她正常的走路。

陳團治回到廈門後，仍需持續做小腿、大腿肌肉的復健；2018年元旦傳出陳團治結婚喜訊，花蓮慈濟醫學中心特別給予祝福。1070102