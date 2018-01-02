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中央社

加州大麻合法上路首日 搶購人龍湧現

中央社2018/01/02 13:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社加州沙漠溫泉城1日綜合外電報導）今天是美國加州合法買賣娛樂用大麻上路的第一天，經營藥房的索茲柏瑞（Nicole Salisbury）店內存貨幾已賣光。

數週以來，其他各州民眾對索茲柏瑞店內大麻有興趣、打來詢問的電話就沒停過。

索茲柏瑞從事大麻生意已10年、兩年前開設藥房，35歲的她說道：「我好興奮，但也有點緊張。這是我第一次覺得告訴別人我有間大麻店時不會不舒服。」

儘管聯邦標準仍視為不合法，但8個州及首都華盛頓特區已讓大麻供娛樂之用合法化。

擁有約4000萬人的加州是全美人口第一大州，加上經濟熱絡，意味加州可望成為全世界最大的大麻市場，而加州1996年開啟先河、讓大麻藥用合法化，這次又擴展到開放大麻供娛樂之用，無不讓全球想藉機撈一票的國家睜大眼睛關注。

今天加州各地的合法商店外，都有大麻癮君子在排隊，他們也不再得被迫偷偷摸摸跟非法業者做生意。

部分一開門就來排隊的年長者為長年購買的消費者，他們不滿現在得大排長龍才能買到；有人抱怨仍應維持僅能藥用合法，還有人則對大麻含重稅不滿。

根據新法令，人們不能在公共場所或駕車時使用大麻，也不得在學校、其他有孩童場所的方圓300公尺內施用。（譯者：中央社陳亦偉）1070102

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