美機場移民櫃台當機 旅客：一片混亂

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據美國海關與邊境保護局和社群網站的貼文，年終假期結束後，今天美國多個主要機場移民櫃台電腦當機2小時，造成入境美國的旅客大排長龍，有旅客直呼現場一片混亂。
路透社和澳洲新聞集團（News Corp Australia）報導，報導，海關與邊境保護局（Customs and BorderProtection）在聲明中表示，旅客審查系統於美東時間晚間7時30分左右當機，但已於晚間9時30分左右解決問題，所有機場的系統均恢復正常。
聲明補充說：「目前並無發現惡意攻擊的跡象。」海關與邊境保護局沒有解釋造成這次系統當機的原因，並表示已指引旅客透過替代程序通關。
入境旅客紛紛將機場大排長龍的照片上傳到社群網站，包括紐約甘迺迪國際機場（John F. KennedyInternational Airport）和哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta InternationalAirport）。
丹佛國際機場（Denver International Airport）、洛杉磯國際機場（Los Angeles InternationalAirport）和邁阿密國際機場（Miami InternationalAirport）等也受到影響。一年前曾發生類似的電腦當機事件。
有人發推文說，邁阿密國際機場「一片混亂」。還有人說，甘迺迪國際機場隊伍長到「嚇死人」。（譯者：中央社陳昱婷）1070102