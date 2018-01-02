美機場移民櫃台當機 旅客：一片混亂

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據美國海關與邊境保護局和社群網站的貼文，年終假期結束後，今天美國多個主要機場移民櫃台電腦當機2小時，造成入境美國的旅客大排長龍，有旅客直呼現場一片混亂。

路透社和澳洲新聞集團（News Corp Australia）報導，報導，海關與邊境保護局（Customs and BorderProtection）在聲明中表示，旅客審查系統於美東時間晚間7時30分左右當機，但已於晚間9時30分左右解決問題，所有機場的系統均恢復正常。

聲明補充說：「目前並無發現惡意攻擊的跡象。」海關與邊境保護局沒有解釋造成這次系統當機的原因，並表示已指引旅客透過替代程序通關。