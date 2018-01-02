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政治

誰讓百姓受苦受難？洪秀柱：要先檢討國民黨

記者林仕祥／台北報導2018/01/02 13:58
▲國民黨前主席洪秀柱表示，泛藍聯盟不是要和國民黨中央分庭抗禮，是希望整合各界力量，在關鍵時刻幫助國民黨。（圖／林仕祥攝，2018.1.2）
▲國民黨前主席洪秀柱表示，泛藍聯盟不是要和國民黨中央分庭抗禮，是希望整合各界力量，在關鍵時刻幫助國民黨。（圖／林仕祥攝，2018.1.2）

國民黨前主席洪秀柱今(2)日出席「中華泛藍聯盟新舊總召新春茶敘」記者會，她指出，為何現在百姓受苦受難？首先要檢討的就是國民黨，強調泛藍力量不團結，未來沒有希望，「國民黨對不起這塊土地，唯一回饋方式就是把政權拿回來。」

洪秀柱表示，她常在想，是誰讓百姓受苦受難？第一個要檢討的就是國民黨，「為何在全民支持下，最後政權會丟掉」、「為何民眾會對施政不清楚，導致失去民心」，追根究柢還是要國民黨負責。

洪秀柱說，在嘗過兩次政黨輪替的痛苦後，也深深知道今天國民黨的振作與再起，比什麼都重要，未來泛藍力量不團結起來，是沒有希望的，也難怪「茫盲忙」是去年社會的寫照。

洪秀柱強調，泛藍聯盟不是要和國民黨中央分庭抗禮，是希望整合各界力量，在關鍵時刻幫助國民黨，尤其今年馬上要面臨九合一選舉，所以更要整合力量，「力量整合完，這場仗都不一定能打得很好，分散怎麼可能有好成績？」

洪秀柱表示，任何地方需要他們的時候，就會出現；需要發聲，就會去發聲，「這就是我們要做的事情，國民黨對不起這塊土地，唯一回饋方式就是把政權拿回來。」

此外，洪秀柱也說明泛藍聯盟的中心思想是護憲、反獨、救台灣，特別是護憲，因為大家現在都不談憲法，現在政府還有很多違憲行為，所以要讓民眾了解憲法。反獨則不能只講反獨，還要促統，因為維持現狀就是變相台獨，永遠維持現狀，國家不會往前走，社會不會有未來，「只有秉持這樣的立場，我們才有條件跟對方談」。
 

關鍵字洪秀柱國民黨泛藍聯盟護憲反獨
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