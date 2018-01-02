誰讓百姓受苦受難？洪秀柱：要先檢討國民黨

國民黨前主席洪秀柱今(2)日出席「中華泛藍聯盟新舊總召新春茶敘」記者會，她指出，為何現在百姓受苦受難？首先要檢討的就是國民黨，強調泛藍力量不團結，未來沒有希望，「國民黨對不起這塊土地，唯一回饋方式就是把政權拿回來。」

洪秀柱表示，她常在想，是誰讓百姓受苦受難？第一個要檢討的就是國民黨，「為何在全民支持下，最後政權會丟掉」、「為何民眾會對施政不清楚，導致失去民心」，追根究柢還是要國民黨負責。

洪秀柱說，在嘗過兩次政黨輪替的痛苦後，也深深知道今天國民黨的振作與再起，比什麼都重要，未來泛藍力量不團結起來，是沒有希望的，也難怪「茫盲忙」是去年社會的寫照。