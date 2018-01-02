母子登橫嶺山遇大霧迷途　員警尋獲呼籲：經驗裝備很重要

梁姓母子到橫嶺山登山步道健行，因不熟悉山區步道加上山區起霧，能見度變差，無法判斷方向而迷路，只好報警求援；和平警分局大棟派出所據報後，以行動電話確認位置並安撫情緒後，會同林務局鞍馬山工作站人員上山救援，在八仙山第15與34林班地交接處發現，將母子兩人安全護送下山。

大棟派出所於1日下午1點30分許接獲110通報指稱，橫嶺山登山步道有梁姓母子登山健行迷途待援。梁姓母子於1日上午從雪山路指標26.5公里橫嶺山登山步道進入，預計當天攀登鳶嘴縱走，於下午1點許健行至橫嶺山三角點處，因不熟悉山區步道加上山區起霧，能見度變差，無法判斷方向導致迷路。