母子登橫嶺山遇大霧迷途　員警尋獲呼籲：經驗裝備很重要

梁姓母子到橫嶺山登山步道健行，因不熟悉山區步道加上山區起霧，能見度變差，無法判斷方向而迷路，只好報警求援；和平警分局大棟派出所據報後，以行動電話確認位置並安撫情緒後，會同林務局鞍馬山工作站人員上山救援，在八仙山第15與34林班地交接處發現，將母子兩人安全護送下山。
大棟派出所於1日下午1點30分許接獲110通報指稱，橫嶺山登山步道有梁姓母子登山健行迷途待援。梁姓母子於1日上午從雪山路指標26.5公里橫嶺山登山步道進入，預計當天攀登鳶嘴縱走，於下午1點許健行至橫嶺山三角點處，因不熟悉山區步道加上山區起霧，能見度變差，無法判斷方向導致迷路。
大棟所警員江明忠立即與林務局鞍馬山工作站人員2人依GPS定位前往搜尋救援，於下午4點許在八仙山第15與34林班地交接處發現梁民母子，二人均平安，經休息片刻後，順利引導護送下山。
和平警分局長陳永昌指出，近年來和平山區常有許多愛好登山民眾利用假日登山健行，且不時發生登山迷途狀況，尤其脫隊行動或單獨登山更易發生失聯，呼籲民眾登山應首重安全。
警方分析以往易發生山難原因，包括：未攜帶衛星電話、GPS衛星定位儀及無線電、單獨入山、登山時脫隊單獨行動、身體狀況欠佳、高山症發作、對山區登山路徑不熟亦無登山嚮導、山區氣候欠佳、未攜帶足夠禦寒衣物及雨具、未準備充分飲水及食糧、未準備燈具、未準備求生包及急救箱用具或不齊全等。尤其部分登山者缺乏登山經驗，且未充分準備登山器材，恐肇致山難意外發生。