尋求石油外收入 沙烏地阿拉伯首次徵收增值稅

為增加政府收入來源，避免過度依賴石油市場，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國於今年 1 月 1 日起，正式開始徵收 5% 的增值稅 (VAT)，適用於大部分商品和服務，但兩個國家目前沒有徵收所得稅的計畫。

位於波斯灣區的各國，長期以來為了吸引外國工人，承諾免稅制度，但在油價下跌的情況下，政府希望增加收入，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (阿聯酋) 於 1 月 1 日開始徵收稅款。

汽油和柴油、食品、衣服、水電費和酒店房間等，都將收增值稅，但是包括醫療、金融服務和公共交通，將維持免稅或是零稅率。據阿聯酋估計，第一年增值稅收入約為 120 億迪拉姆 (約為 33 億美元)。