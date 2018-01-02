國民黨：法院已停止執行中投收歸國有案

（中央社記者謝佳珍、顧荃台北2日電）國民黨行管會主委邱大展今天說，中央投資公司被認定為國民黨附隨組織，並命股權收歸國有，但台北高等行政法院認為是否為不當黨產要逐筆判定，移轉國有案已被停止執行。

不當黨產處理委員會發言人施錦芳告訴中央社記者，中國國民黨如果不服黨產會行政處分，提起訴訟等救濟程序，是國民黨的權利；北高行判定停止執行已是數月前的事，針對中投是否為國民黨附隨組織、財產是否該收歸國有等本訴，法院正在審理，黨產會靜待判決結果。

國民黨社群網站臉書（Facebook）直播節目「TELLME 餵什麼」上午由國民黨發言人黃健豪訪問國民黨行政管理委員會主任委員邱大展，邱大展表示，國民黨真正有黨產是在民國34年的第6次全國代表大會決議，當時黨國大老陳果夫、陳立夫建議成立黨營事業，希望以黨養黨，不要靠有錢人捐輸，否則會被有錢人掌控。