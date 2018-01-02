台股盤後－股匯齊揚 台積電大立光揚帆拱紅盤 站上1

櫃買市場則是開平高後震盪拉高，線上遊戲、文創及電子零組件類股相對強勢，終場上漲 0.66 點，以 149.18 點作收，成交值 321.39 億元，創 8 年來新曆年開紅盤日新高。

台股今 (2) 日在新台幣大幅升值近 2.5 角激勵，加上亞洲股市也走揚，台積電及大立光聯手拉抬，指數開高走高，航運、鋼鐵、電器電纜、建材營造等傳產類股也齊步走高，尾盤甩尾拉高 12 點，終場上漲 67.87 點，以全場最高點 10710,.73 點作收，成交值 1035.6 億元，創 7 年來新曆年開紅盤日新高。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是航運類股，漲幅達 3%，光電也漲逾 2%，電器電纜、建材營造、汽車、食品、通信網路、半導體也漲逾 1%，貿易百貨、其他類、電子通路、化學、金融、化學生醫、生醫、電腦設備、水泥、電子零組件、橡膠等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、玻陶、造紙、油電燃氣、塑膠、電機機械、紡織等。

電子三雄今天由台積電及大立光繼續扮演反攻指標，儘管新台幣又出現大幅升值，但是依然無法抵擋買盤湧入，其中台積電穩步朝季線邁進，大立光更是在中場就拉大漲幅，接連攻克 4100 元極 4200 元整數關卡。

不過鴻海則是陷入整理，在年前連續 3 天拉高後，股價在月線附近打底，終場小跌 0.2%。

印刷電路板及被動元件等次族群，則是呈現各股輪動，其中國巨在震盪之後尾盤力拼收紅，九豪、越峰亮燈漲停，奇力新、聚鼎、美磊、凱美、智寶、立敦也均收紅，華新科、金山電、大毅、光頡等則收黑。

航運類股因為調漲美洲航線報價，海運股長榮強攻漲停，成交量更爆衝到 13.7 萬張，創歷史新高，陽明、四維航、萬海、台航、新興、中航、裕民等漲幅也均超過 2%，航空股的華航、長榮航也均收紅。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股今天新春開紅盤，在成交值穩定擴增下，順利收復 10700 點，並站上季線，也成功站回所有均線之上，不過整體來看，下半周開始將陸續公布 12 月營收，預料廠商營收成績恐難超過 11 月，因此指數仍將維持在 10500-10700 點之間的區間整理。