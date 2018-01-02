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2018好運？2017年澳門博弈營收整體成長 近3

鉅亨網2018/01/02 14:23
鉅亨網 / NOWnews
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近年來澳門的博弈市場低迷，但 2017 年則是澳門賭市 3 年來的首度營收成長，也顯示了在政府徹查貪腐後，高單價博弈市場再次有了起色。

「澳門特別行政區政府博彩監察協調局」週一 (1 日) 的數據顯示，2017 的整體博弈營收成長了 19% 至 331.3 億美元。這也落在分析師預估的 18% (330 億美元) 至 20% (340 億美元) 成長率以內。

澳門的賭博市場於 2014 年降至 5 年來的谷底，而 2017 年的博弈市場也未達 2014 年前的美景。

數據顯示，2017 年 12 月的整體博弈營收成長了 15% 至 28 億美元，較分析師預估的 17% 至 20% 低了些。

利潤較高的為澳門路氹區 (又稱：金光大道) 營運商，如 Sands 中國 (1928-HK)、Wynn 澳門 (1128-HK)、Galaxy 娛樂集團 (0027-HK)、及 Melco 娛樂集團 (MLCO-US)。

SJM 控股 (0880-HK) 及 MGM 中國 (2282-HK) 營收下滑，但近年內會在路氹區開始分店，有望提升業績。MGM 將在近年 1 月份開設新賭場，而 SJM 的新賭場預計 2019 年才會開設

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關鍵字博弈澳門賭博市場20172018headline
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