2018好運？2017年澳門博弈營收整體成長 近3

近年來澳門的博弈市場低迷，但 2017 年則是澳門賭市 3 年來的首度營收成長，也顯示了在政府徹查貪腐後，高單價博弈市場再次有了起色。

「澳門特別行政區政府博彩監察協調局」週一 (1 日) 的數據顯示，2017 的整體博弈營收成長了 19% 至 331.3 億美元。這也落在分析師預估的 18% (330 億美元) 至 20% (340 億美元) 成長率以內。