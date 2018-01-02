〈台幣開紅盤飆漲〉買海外基金靠3招 免去「賺了利差

2017 年新台幣大升逾 8%，在 2017 年封關日以 29.84 元作收，不但再見「2」字頭的價位，又創下 4 年高，2018 年第一個交易日，延續 2017 年封關日的走升格局，連破 29.8、29.7 和 29.6 元關卡，強升超過 2.5 角，最高來到 29.589 元，再度改寫 4 年新高；午盤飆升 2.35 角暫報 29.613，仍是高檔價位。

新台幣今 (2) 日開紅盤強升，連破 3 大關卡，盤中一度大升逾 2.5 角，防線直壓至 29.5 元，面對台幣升不停，買海外基金要小心「賺了利差、卻賠了匯差」，靠買進美元鎖價位、以美元帳戶做海外基金買賣、考慮貨幣避險計價類別基金等 3 招，在投資海外基金時，就不再需要為匯率升貶傷腦筋。

美元的強勁升值，在投資海外基金時就要留意不要「賺了利差，卻賠了匯差」，假設，2017 年初買進一檔美元計價美股基金，若該基金美元近一年淨值報酬率是 10%，可是若換算成台幣報酬率卻會降低為只剩 2%，因為去年一整年新台幣大升超過 8%，也代表美元資產縮水 8%，若在此時賣出基金轉換為台幣，就要承擔匯率損失。

只要投資海外基金，就必須承擔匯率風險，但投資人可透過 3 招，在投資海外基金時降低風險，分別為：

1. 買進美元鎖價位

如果只選擇美元來進行境外基金投資，最好開立一個外幣帳戶，並在新台幣相對強勢時增加美元帳戶資金，這樣一來，等於長期鎖住美元價位，並可降低持有美元成本。

2. 以美元帳戶做海外基金買賣

投資海外基金時，若用新台幣帳戶進出，等於每次買賣都要將台幣換成外幣，承擔匯率風險。若改以美元帳戶買進與賣出，不需要轉換貨幣，就不受匯率波動影響。

賣出基金後，可以將資金停留在美元帳戶中，等到下次需要投資時再動用。若是真正有台幣資金需求時，可以等待新台幣偏向貶值時，再將需要金額換回新台幣。

3. 可考慮貨幣避險計價類別基金

買進非美元地區基金時，可以選擇美元避險計價幣別。例如，大多數歐洲股票、債券基金，以歐元計價，大多數日本基金以日圓計價。而過去幾年歐元、日圓持續貶值，投資日歐股市基金呈現賺到股價、賠掉匯差。因此，較好的做法是，選擇美元避險計價幣別，原則上還是持有美元，但該基金在進行非美元貨幣投資時，會有匯率避險操作，如此也可以降低匯率風險。