新北市企業托育最高補助200萬　即日起開放申請

新北市政府勞工局為推動性別工作平權，積極輔導企業設置哺集乳室、托兒設施或措施，還提供「教保母人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」的補助，期待與雇主一起解決員工子女托育問題，歡迎新北市事業單位提出申請。
勞工局長謝政達表示，新北市訂有相關的補助計畫，只要是登記在新北市的事業單位，每年將聯合勞動部給予有意願設立托嬰中心或幼兒園等托兒設施者，當年度可申請最高200萬元的補助、針對已設有托嬰中心或幼兒園者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助、如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助，及設有員工哺集乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。
此外，針對新設立托兒設施，還提供「教保母人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」每月2萬7,000元、3萬元的補助，最長可補助6個月；勞工局提醒，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺集乳室資訊網「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局，就可完成申請。
勞工局說明，性別工作平等法於105年5月修正後，已將應提供哺集乳室及托兒設施或措施的事業單位，擴大適用至僱用勞工在100人以上的雇主；為鼓勵更多企業提供托兒服務，勞工局已成立單一窗口，以協助企業來解決相關問題，同時透過「企業托兒諮詢輔導團」入廠輔導，期盼與雇主共創一個滿足員工托兒需求的幸福企業。