NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈影／金馬陳竹昇MV處男秀心酸感人新北市企業托育　最高補助200萬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

新北市企業托育最高補助200萬　即日起開放申請

記者陳志仁／新北報導2018/01/02 14:26
▲新北市政府勞工局提供「教保母人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」的補助，期待與雇主一起解決員工子女托育的問題。（圖／新北市政府勞工局提供）
▲新北市政府勞工局提供「教保母人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」的補助，期待與雇主一起解決員工子女托育的問題。（圖／新北市政府勞工局提供）

新北市政府勞工局為推動性別工作平權，積極輔導企業設置哺集乳室、托兒設施或措施，還提供「教保母人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」的補助，期待與雇主一起解決員工子女托育問題，歡迎新北市事業單位提出申請。

勞工局長謝政達表示，新北市訂有相關的補助計畫，只要是登記在新北市的事業單位，每年將聯合勞動部給予有意願設立托嬰中心或幼兒園等托兒設施者，當年度可申請最高200萬元的補助、針對已設有托嬰中心或幼兒園者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助、如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助，及設有員工哺集乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。

此外，針對新設立托兒設施，還提供「教保母人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」每月2萬7,000元、3萬元的補助，最長可補助6個月；勞工局提醒，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺集乳室資訊網「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局，就可完成申請。

勞工局說明，性別工作平等法於105年5月修正後，已將應提供哺集乳室及托兒設施或措施的事業單位，擴大適用至僱用勞工在100人以上的雇主；為鼓勵更多企業提供托兒服務，勞工局已成立單一窗口，以協助企業來解決相關問題，同時透過「企業托兒諮詢輔導團」入廠輔導，期盼與雇主共創一個滿足員工托兒需求的幸福企業。

關鍵字性別工作平權子女托育勞工局
母子登橫嶺山迷途　員警尋安全下山

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan