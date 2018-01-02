新北市企業托育最高補助200萬　即日起開放申請

新北市政府勞工局為推動性別工作平權，積極輔導企業設置哺集乳室、托兒設施或措施，還提供「教保母人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」的補助，期待與雇主一起解決員工子女托育問題，歡迎新北市事業單位提出申請。

勞工局長謝政達表示，新北市訂有相關的補助計畫，只要是登記在新北市的事業單位，每年將聯合勞動部給予有意願設立托嬰中心或幼兒園等托兒設施者，當年度可申請最高200萬元的補助、針對已設有托嬰中心或幼兒園者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助、如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助，及設有員工哺集乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。