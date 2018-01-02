亞洲通孔鉉佑 升任中國外交部副部長

報導稱，一人身兼兩個重要職務，孔鉉佑有過人之處。公開資料顯示，今年59歲的孔鉉佑是朝鮮族、黑龍江人，1983年畢業於上海外國語學院日語系，後又進入外交學院進行深造。

孔鉉佑原任中國外交部部長助理。封面新聞今天報導指出，就在半年前，孔鉉佑剛被委以重任，接任已經退休的武大偉，成為第二任中國政府朝鮮半島事務特別代表，主管六方會談及相關半島事務。

1985年，孔鉉佑畢業後第一個工作就是派駐日本大阪總領館擔任職員。在他的4次駐外經歷裡，有3次都是在日本，從總領館職員到使館二秘、一秘再到駐日公使，駐日經歷長達15年之久。

在日本期間，孔鉉佑曾與外交部長王毅、現任駐美大使崔天凱等人共事；由於說著一口流利日語，他給許多駐日記者留下良好印象，評價是「專業、冷靜、沉穩」。

孔鉉佑於2015年6月升任外交部部長助理，主管亞洲地區、條約法律、邊界與海洋事務和領事工作；在外交部10位副部級官員中，孔鉉佑是唯一長期從事對亞洲地區外交工作官員，是不折不扣的「亞洲通」。

中國國務院今天發布的新人事任命還有：免去鄭柵潔的國務院台灣事務辦公室副主任職務，免去任賢良的國家互聯網信息辦公室副主任職務，免去王恩哥的中國科學院副院長職務，免去殷曉靜(女)、林武的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任職務，免去張通的中央經濟責任審計工作聯席會議辦公室主任職務。

在大學院校部分，任命張軍為北京理工大學校長，任命李言榮為四川大學校長（副部長級），任命吳普特為西北農林科技大學校長（副部長級）。免去胡海岩的北京理工大學校長職務，免去謝和平的四川大學校長職務。

此波任免多是國務院的官方正式確認，例如前國台辦副主任鄭柵潔，已於去年前往浙江寧波擔任市委書記。1070102