智慧機械競賽徵件 獲勝者代表台灣出賽

國研院發布新聞稿指出，比賽預計3月3日在台灣大學工學院綜合大樓舉行，競賽項目分為兩類，第一類為演講競賽，演講題目不限，只要機械相關即可，但全程需以英文演講和問答，藉此提升學生國際演說能力；第二類為設計競賽，由ASME訂定競賽題目。

國家實驗研究院儀器科技研究中心與美國機械工程師學會（ASME）台灣分會，共同舉辦「2018國研盃智慧機械競賽」，獲勝隊伍或個人取得台灣區代表資格，得以參加區域賽，若再獲勝，則將受邀參加全球總決賽。

國研院指出，今年夏天全球的關注焦點，將集中於在俄羅斯舉行的世界杯足球賽（FIFA World Cup），因此，這次設計競賽題目訂定為「打造C羅機器人」（Robot Football: Goooaaaalll!!!），挑戰學生的創造力和技術實現能力。

國研院表示，台灣在智慧機械競賽中，一直都有好表現，像是去年設計競賽類，由清華大學動力機械工程學系學生黃威鈞、蔡松廷、物理系劉博誠和電機系呂家儒組成名為「從缺」隊伍，獲得台灣區競賽冠軍，並代表台灣前往美國參賽，抱回美東區第4名佳績，展現台灣學生實力。

比賽即日起至2月14日徵件，詳情可上「國研盃智慧機械競賽」網站查詢。1070102