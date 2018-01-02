今日廣場》程四維／騙神騙鬼騙狠大的納保法

台灣號稱「法治」國家，卻行「人治」之實，一切以政治為考量，弊案不斷官官相護無懲處，造成國庫空虛經濟不振，稅收卻能年年大幅超徵，不斷把人民當提款機，官員卻是坐領高薪荷包滿滿。執法人員的心態與做法還停留在過去的威權統治時代，國稅局的權利甚至凌駕五院，法院的判決也可不用理會，果真被人民看破手腳，從前後任財政部長的思維，看出12 月 28 日已正式上路實施的《納稅者權利保護法》根本在騙人民，前任財長張盛和最會賺獎金，曾說沒獎金不足以養廉，現任許虞哲最威權，曾說課稅不用講人權，原來人民在官員眼中只是賺獎金升官發財的提款機，根本不把人民當人看，端出來的稅改方案及剛上路實施的納保法，真的可確保納稅者的賦稅人權、實現課稅公平及貫徹正當法律程序等租稅正義嗎？

為官者本應要有良心，要教育民眾，不要欺騙人員，納保法條文共計 23 條，其中第 9 條的解釋函令、第 18 條的稅務專業法官審查、第 20 條的納稅者權利保護官選任、第 21 條的 15 年核課追訴期，筆者認為這幾條若不修改，納保法根本不是在保護納稅者，反而是在保護稅官、維護舊有威權體制的一場大騙局！

第 9 條的解釋函令每 4 年檢視一次：中華人權協會曾進行賦稅人權大調查，其中以「稅務機關行政裁量權過大，任意曲解所得性質」最為民眾所詬病，我們都知道憲法大於法律、法律大於行政命令或解釋函令，但財政部國稅局卻往往用未曾於政府公報公告且送立法院備查，數量高達 9,528 條的內部解釋函令隨便拿一條來開單課稅，不教而殺謂之虐，在經濟不好的年代，近4年卻可超徵近 6000 億元就是明證，尤其時常假「政府沒錢，多少繳一點」的心態，行「圖利國庫自己賺獎金」之實，陷國家於不義，更為人民所詬病，解釋函令根本要廢除不能做為課稅依據。

第 18 條的稅務專業法官審查方式：《司法院核發稅務專業法官證明書審查要點》未送立法院審查，卻將要被改革的不懂稅法的行政恐龍法官，以內部的行政規則來任命並就地合法，62 位 100%通過審查，這種 0%法稅專業及0%人權觀念，只會照抄國稅局答辯書，甚至在記者會上承認自己因為年紀大，看了人民有利證據就忘了的法官，能確保納稅者權益嗎？

第 20 條的納稅者權利保護官選任方式：財政部於全台五區國稅局、地方稅捐機關及關務署設置165名納保官，由各區稅局內的「自己人」中挑選 10 年以上工作經驗、考績良好者擔任，2 年 1 任，國稅局長期遭人民詬病恣意開單造成烏龍稅單滿天飛，稅單開越多獎金拿越多且無懲處退場機制，民怨已深，如今還要球員兼裁判來「保護人民」，人民能相信及高度期待嗎？

第 21 條的 15 年核課追訴期：稅捐稽徵法明定稅捐核課期間原則為 5 年，另《行政程序法》第 131 條亦規定公法上的請求權時效也只有 5 年，而連最嚴峻的《刑事妥速審判法》也規定 8 年內要判決確定，但納保法第 21 條卻規定對於有爭議的稅務案件，要經過法院判決過了 15 年還未能確定應納稅額者才能免除核課，這未免太扯且不符比例原則了吧！國家法律不是要一體適用才對嗎？在科技的現代，所得皆已電腦化，居然要查稅 15 年？加上復查、訴願及打行政訴訟，前前後後就超過 20 年以上，這根本是凌遲、是稅的暴力，還有公平正義可言嗎？

面對霸凌人民的政府，人民真無奈！政府怎可如此漠視民意！納保法以上幾點若不修改，根本是大騙局，筆者強烈呼籲財政部及政府官員勿以「稅收至上」的心態繼續凌遲全民，別讓原本要保護納稅人的《納稅者權利保護法》，淪為掛羊頭賣狗肉的一場大騙局！小英總統的轉型正義原來是玩假的嗎？

●作者：程四維／桃園市/人事主管

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