美學者籲售台空中加油機　專家：不符防衛需求

根據網路媒體「風傳媒」報導，台灣空軍飛行員過去赴美國路克空軍基地（Luke Air Force Base）接受F-16換裝受訓，都曾接受過空中加油訓練課程，且當初空軍向美國採購的F-16A/B型戰機，空中加油的受油孔並未封死，因此仍具備空中加油能力。

美國解放軍研究專家費學禮（Richard Fisher）日前建議台灣應向美爭取出售KC-130空中加油機，以增加F-16戰機的續航力。媒體報導，加油機對性能提升後的F-16V戰力提升和保存有高度效益，因此空軍列為中遠程軍購目標。不過，採購加油機不符合當前台海防衛需求，獲得可能性相當低。

美國軍事專家費學禮建議台灣採購KC-130加油機，不過KC-130是採用專為F/A-18等戰機設計的軟管加油，而F-16戰機卻使用硬式加油管，因此這項建議可行性遭到質疑。但是空軍官員指出，空軍現役的C-130H運輸機經過改裝後就能為F-16進行空中加油，美方也回覆改裝難度不大。

報導指出，如果未來性能提升的F-16V戰機獲得空中加油，航程可飛抵南沙太平島空域，平時將有助於守護南疆任務；而戰時如果有必要轉守為攻，對敵展開重層嚇阻。因此空軍將引進空中加油機列為中遠程軍購目標。

不過，也有專家質疑採購空中加油機的必要性。《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，KC-130改裝加油管為F-16加油的難度不大，但是採購加油機不符合當前台灣的防衛需求。

國政基金會高級助理研究員揭仲表示，如果戰時我國空軍還保有空優，能執行空中加油的話，解放軍機基本上過不來，戰爭也無法進行，所以在戰時的可用性很低。戰機經過空中加油可到南海或黃海進行演訓，但是這種武力展示有其必要性嗎?

據了解，美方曾在2000年表示願意出售我國KC-135空中加油機，以便在跑道炸毀時，替在空機爭取時間。不過，當時軍方認為不符合台灣需求，且缺乏預算，最後沒有採購。在美國出售台灣武器質量逐漸縮水的情況下，以前不買現在更不可能買到。

中國大陸如果要武力犯台，為了奪取台海制空權，勢必在第一波攻擊摧毀台灣的空軍基地跑道，因此具備雷達匿蹤、短場或垂直起降能力的噴射戰機成為空軍下一代戰機的採購首選。空軍也把能滿足上述要求的F-35B戰機，列為向美爭取軍售清單中。



▲美國曾有意售台KC-135空中加油機，不過軍方最後未採購。（圖／美國空軍）