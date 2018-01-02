2018年美股該擔心什麼？這裡有一堆風險因素

時序進入 2018 年，歷經 2017 年的美股屢創新高、標普 500 指數大漲 20% 的大牛市後，投資人似乎要開始擔憂了，新的一年美股橫亙在前的投資風險還真不少。

比特幣的崩潰

《MarketWatch》在 Twitter 上所做的調查，比特幣在 2018 年崩潰的風險，已成為投資人心中最大的隱憂。

尤其比特幣去年暴漲了 16 倍， 富國銀行先前就發出預警，如果虛擬貨幣的泡沫破裂，可能是史上最大的泡沫，跌勢可能蔓延到股市。

寬鬆貨幣政策結束

對於前所未見的大規模 QE 將結束，所意味的風險很難預測，因為從未有過前例，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）直言，美國聯準會和其他主要央行的寬鬆政策，購買高達數兆美元的債券，一旦結束，投資人根本無法預想展開在前面的會有多少問題。