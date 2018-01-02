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政治

林忠山：國民黨人才濟濟　但都被追殺

記者林仕祥／台北報導2018/01/02 14:50
▲中華泛藍聯盟新任召集人林忠山說，泛藍聯盟就像「水善利萬物而不爭」，盼讓國民黨這塊百年招牌再亮起來。（圖／林仕祥攝，2018.1.2）
▲中華泛藍聯盟新任召集人林忠山說，泛藍聯盟就像「水善利萬物而不爭」，盼讓國民黨這塊百年招牌再亮起來。（圖／林仕祥攝，2018.1.2）

中華泛藍聯盟新任召集人林忠山今(2)日表示，國民黨的人才其實非常多，但都被追殺，泛藍聯盟就是來整合這些力量，協助國民黨。中華泛藍聯盟召集人鄭龍水則提出兩個概念，希望能整合泛藍力量。

林忠山表示，國民黨真的沒有人才嗎？其實非常多，但都被追殺，這也是泛藍聯盟成立的原因，目的就是把這些力量整合起來，一起來協助國民黨，讓大家看到國民黨人才很多。

林忠山憂心說，現在國民黨真的沒有經費，泛藍聯盟不是要趁勢奪權，而是提供一個平台來匯集意見、整合力量，在黨中央有難時趕來協助，就像「水善利萬物而不爭」，讓國民黨這塊百年招牌再亮起來。

鄭龍水也說，民進黨政府上任後帶給台灣許多危機，台獨、去中正化如火如荼的搞，來掩飾施政無能，有人用「罄竹難書」來形容，民調更像雲霄飛車般快速滑落，且是歷年來滑落最快的一位，因此一定要換掉蔡政府。

鄭龍水強調，要換掉蔡政府，泛藍力量就必須先團結，因此他提出兩個概念：「泛藍聯盟」、「泛藍共治」，來幫助泛藍力量整合。

「泛藍聯盟」就是讓不同的領導者，在不同光環和凝聚力下，將泛藍力量整合，讓票源極大化，幫助藍營打贏2018選戰。「泛藍共治」就是讓泛藍菁英在公開、公平的制度上，參加相關初選和活動，讓每個人都有機會出頭，為國家、社會奉獻。

鄭龍水說，泛藍聯盟最期待的就是換黨執政，以及護憲、反獨、救台灣，「台灣跟中華民國是一體兩面、共生的」，泛藍聯盟希望能成為中華民國的保護者、三民主義的實現者、台灣利益的捍衛者、兩岸和平的推動者。
 


▲中華泛藍聯盟召集人鄭龍水指出，民進黨政府上任後帶給台灣許多危機，有論壇用「罄竹難書」來形容。（圖／林仕祥攝 , 2018.1.2）

關鍵字泛藍聯盟林忠山鄭龍水人才
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