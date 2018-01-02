林忠山：國民黨人才濟濟　但都被追殺

中華泛藍聯盟新任召集人林忠山今(2)日表示，國民黨的人才其實非常多，但都被追殺，泛藍聯盟就是來整合這些力量，協助國民黨。中華泛藍聯盟召集人鄭龍水則提出兩個概念，希望能整合泛藍力量。

林忠山表示，國民黨真的沒有人才嗎？其實非常多，但都被追殺，這也是泛藍聯盟成立的原因，目的就是把這些力量整合起來，一起來協助國民黨，讓大家看到國民黨人才很多。

林忠山憂心說，現在國民黨真的沒有經費，泛藍聯盟不是要趁勢奪權，而是提供一個平台來匯集意見、整合力量，在黨中央有難時趕來協助，就像「水善利萬物而不爭」，讓國民黨這塊百年招牌再亮起來。