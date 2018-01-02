中信盃全國棒球賽　新竹縣喜獲青少與少棒雙冠王

新竹縣關西國中與中山國小在2017年11月參加第4屆「中信盃全國棒球錦標賽」，各獲得青少棒組與少棒組冠軍，雙雙全國制霸為新竹縣爭光；縣長邱鏡淳今(2)日頒獎表場，盛讚教練教導有方，選手努力有成，希望大家繼續努力，年年拿第一，為縣爭取更多榮譽。

一連獲得打擊獎、打點獎、長打王的中山國小5年級生李主恩展現大將之風，表示平常多練習「不要想太多，打就對了。」另外，王牌投手古奇勳則獲得冠軍戰MVP，教練蔡佳偉名符其實，獲得最佳教練獎。蔡佳偉表示，賽程自11月3日開打後，歷經54個場次的淘汰與晉級，戰績結果為新街國小獲得季軍；冠軍戰則由台東縣新生國小對戰新竹縣中山國小，最後由中山國小以4比3擊敗對手，獲得冠軍。



▲中山國小棒球隊與縣長邱鏡淳分享獲得全國冠軍的榮耀與喜悅。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.02）

中山國小校長郭碧玄強調，中山棒球隊已有27年歷史，這次參加中信盃賽，一路過關斬將，靠的都是意志力與團結力，才能在最後關頭以勢如破竹般，取得冠亞權，並在與台東新生一番激戰後，以4:3勇奪冠軍。

而關西國中棒球隊，則是為了銜接縣內國小畢業生而成立，是縣內唯一國中體育班球隊，關中棒球隊成軍僅7年，在青少棒成軍的隊伍中算是「資淺」球隊，這次賽事能夠拿下好成績，教練陳建霖讚許選手，不怕操練，在逆境中不斷突破自己，表現令人刮目相看。



▲關西國中棒球隊成立時間雖然不長，仍然勇奪「中信盃全國棒球錦標賽」青少棒組冠軍。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.02）

關中隊長林承皓既是王牌投手又是捕手，身兼多職，他說，壓力一定有，但要自我調適，自己的心理建設很重要，他最擅長的是變化球與直球，這次可以有這麼好的成績，心裡很開心。