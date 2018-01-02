拆除農地違章工廠 彰化縣最晚二月動手

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）農地興建違章工廠，彰化縣有8家工廠被中央列為優先拆除的對象，縣府建設處長戴瑞文指出，發文後8家工廠都無拆除動作，已向中央爭取約1000萬元經費，最晚二月執行拆除。

根據農委會的「保護農地-拆除農地上新增違規工廠行動方案執行進度平台」，全台各地有17家工廠被農委會等單位列為優先拆除的對象，其中以彰化縣有8家為最多，但都只有勒令停工及罰鍰，還沒有執行拆除；部分縣市違章工廠已經被拆除。

記者實地前往曾被環保團體點名位於鹿港鎮永安段地號222的違章工廠，發現工廠被環團在106年6月點名時仍在興建中，半年後工廠已興建完成，只是沒有在使用。