拆除農地違章工廠 彰化縣最晚二月動手

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）農地興建違章工廠，彰化縣有8家工廠被中央列為優先拆除的對象，縣府建設處長戴瑞文指出，發文後8家工廠都無拆除動作，已向中央爭取約1000萬元經費，最晚二月執行拆除。
根據農委會的「保護農地-拆除農地上新增違規工廠行動方案執行進度平台」，全台各地有17家工廠被農委會等單位列為優先拆除的對象，其中以彰化縣有8家為最多，但都只有勒令停工及罰鍰，還沒有執行拆除；部分縣市違章工廠已經被拆除。
記者實地前往曾被環保團體點名位於鹿港鎮永安段地號222的違章工廠，發現工廠被環團在106年6月點名時仍在興建中，半年後工廠已興建完成，只是沒有在使用。
彰化縣政府建設處長戴瑞文今天指出，8家被點名要優先拆除的違章工廠，建設處106年12月曾發文要求業者自行拆除，不過據了解，業者不為所動，其中有業者向建設處反映，決定把機器撤出，改成養雞養鴨的農舍，希望建設處不要拆除。
戴瑞文表示，依照中央規劃，先發文給業者30天的時間自行拆除，如業者沒有拆除，會再發文告知業者給30天時間拆除，不然要斷水斷電，縣府最近會派人前往這8家工廠了解現狀，同時發出不拆除就要斷水斷電的公文。
戴瑞文說，由於縣府編列的拆除經費已用完，擔心業者會抗拒拆除工作，縣府已有心理準備，到時候仍然需要縣府動手，已向中央爭取到約新台幣1000萬元的經費，最晚二月就會執行拆除工作。1070102