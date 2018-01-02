NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈SBL本周五開始　學生免費進場迎熱血　斗南義消分隊招募打火兄弟理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

拆除農地違章工廠 彰化縣最晚二月動手

中央社2018/01/02 14:36
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）農地興建違章工廠，彰化縣有8家工廠被中央列為優先拆除的對象，縣府建設處長戴瑞文指出，發文後8家工廠都無拆除動作，已向中央爭取約1000萬元經費，最晚二月執行拆除。

根據農委會的「保護農地-拆除農地上新增違規工廠行動方案執行進度平台」，全台各地有17家工廠被農委會等單位列為優先拆除的對象，其中以彰化縣有8家為最多，但都只有勒令停工及罰鍰，還沒有執行拆除；部分縣市違章工廠已經被拆除。

記者實地前往曾被環保團體點名位於鹿港鎮永安段地號222的違章工廠，發現工廠被環團在106年6月點名時仍在興建中，半年後工廠已興建完成，只是沒有在使用。

彰化縣政府建設處長戴瑞文今天指出，8家被點名要優先拆除的違章工廠，建設處106年12月曾發文要求業者自行拆除，不過據了解，業者不為所動，其中有業者向建設處反映，決定把機器撤出，改成養雞養鴨的農舍，希望建設處不要拆除。

戴瑞文表示，依照中央規劃，先發文給業者30天的時間自行拆除，如業者沒有拆除，會再發文告知業者給30天時間拆除，不然要斷水斷電，縣府最近會派人前往這8家工廠了解現狀，同時發出不拆除就要斷水斷電的公文。

戴瑞文說，由於縣府編列的拆除經費已用完，擔心業者會抗拒拆除工作，縣府已有心理準備，到時候仍然需要縣府動手，已向中央爭取到約新台幣1000萬元的經費，最晚二月就會執行拆除工作。1070102

博通喊買高通業者憂心 科...南韓試重啟板門店管道 北韓未回

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan