波蘭、墨西哥、秘魯 新興市場2018年的政治動向

本週政治將在新興市場佔有重要版位，秘魯議員將對其總統進行調查，以及匈牙利威脅要阻止歐盟對波蘭的制裁，另一方面，巴西勞工部長因大幅失業潮下台，工業生產數據將提供可能的失業原因。

秘魯

儘管秘魯總統 Pedro Pablo Kuczynski 上週勉強通過彈劾投票，但國會議員也將調查他與巴西建築商 Odebrecht 之間的關係。Kuczynski 在投票後幾天，對前總統 Alberto Fujimori 進行赦免，使整件事情變得更糟糕，部份人士指責他這個舉動，是為了避免自己下台，而與反對派進行談判的一部分。