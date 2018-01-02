房市兩樣情 上月台北居冠高雄年月俱減

交易量增加最多的是台北市的2553棟，月增23.9%、年增17.2%；台中市3927棟，月增4%、年增11.9%；台南市2040棟，月增13.7%、年增8.7%。

目前公布的去年12月各都建物買賣移轉棟數，其中，年、月雙減的高雄市交易量2848棟，月減7.4%、年減8.8%；桃園市僅3142棟，月減16.3%、年減4.3%。

（中央社記者韋樞台北2日電）六都地政局陸續公布2017年12月建物買賣移轉棟數，台北市成績亮麗，移轉2553棟，月增23.9%，年增17.2%，居各都之冠；高雄市2848棟，月年雙減，主因是買賣雙方認知差距仍大。

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，買賣雙方在房地合一上路以來僵持不下，除了預售屋、新成屋讓利銷售，交易量大增以外，中古屋在價格認知上仍有些微落差，經過近1年新案讓價，中古屋主也修正心態，願意讓價1成至1成5，使得年底成交機會上升。

最值得注意的是，台北市2553棟創下17個月以來新高，前3名交易量大區分別為文山區426棟、中山區302棟、內湖區299棟。月衰退的行政區為大安區、士林區，月減幅度達1成。

高雄市去年12月移轉2848棟，不論月或年增率均衰退；張瀞勻指出，高雄市近一年以來土地交易熱絡，屋主、建商看好後市，價格波動不大，買賣雙方認知有差距，導致看屋人潮多、成交卻不易，反而建地交易較熱絡。1070102