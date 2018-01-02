寒流報到沒在怕 紐約客照樣跳水迎新年

美聯社與福斯新聞（Fox News）報導，有些人穿著恐龍和企鵝服裝，但其他人除了內褲或泳衣外什麼也沒穿。科尼島每年元旦都會舉行北極跳水（Polar Plunge）活動，是紐約自1903年以來的傳統。

（中央社紐約1日綜合外電報導）今天的美國紐約科尼島天氣晴朗、水溫凍寒，數百人在群眾歡呼聲中跳進大海，慶祝2018年的開始。

科尼島北極熊俱樂部（Coney Island Polar BearClub）負責人湯瑪斯（Dennis Thomas）坦承，今年因低溫導致參與沒過去踴躍，但他沒估算今年最終募得多少款項。

「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，今天實在太冷，威斯康辛州基諾沙郡（Kenosha）和芝加哥北方大道海灘（North Avenue Beach）的密西根湖（Lake Michigan）跳水主辦單位都決定取消活動。

但今早在伊利諾州瓦烏基甘（Waukegan），公共工程部門開出挖土機、掘開結滿冰的水面後，仍有每波數十人的人潮輪番跳進冷冰冰的海中。

人們爭相衝進水深約及大腿的海裡，和身穿冷水域潛水裝的瓦烏基甘消防隊員飛快來個擊掌，再完全潛入水中、或跑回離岸9公尺的海灘及附近溫暖的帳篷。（譯者：中央社梁元齡）1070102