傷口感染敗血 誤闖校園水獺死亡

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣政府建設處今天表示，去年底誤闖金門縣柏村國小的歐亞水獺在後送到台北救治後，不幸在昨天上午8時死亡，死因初步判定是頭部傷口嚴重瀰漫性感染造成敗血所致。
縣政府建設處今天發布新聞表示，一隻水獺在106年12月29日闖進柏村國小自然教室櫥櫃裡，建設處農林科獲報後，連絡野生動物救援暨保育協會獸醫前往圍捕，原定捕捉採樣後野放，但發現水獺頭部有多處不明傷口且化膿嚴重，經檢傷評估後，隨即後送台北市立動物園處理。
農林科科長鐘立偉受訪表示，在台北市立動物園等單位通力合作下，經過5個小時完成後送以及開刀處理作業，當天晚間水獺清醒後能自行覓食，讓參與救援的人員鬆了一口氣；可惜管理人員在107年1月1日上午進入籠舍，發現水獺已經死亡。
動物園調閱監視器發現，清晨6時左右水獺呼吸微弱，約8時死亡，頭頸部傷口糜爛。園方下午剖檢屍體發現，水獺頭頸部的傷口嚴重感染瀰漫到胸口皮下，初步判定是頭部傷口嚴重瀰漫性感染造成敗血死亡。
鐘立偉表示，北市動物園人員轉述，照養期間，水獺雖然會自行進食並在籠舍內走動，但還是較為虛弱無力，園方給予輸液、止痛及抗生素治療。
縣府建設處感謝台北市立動物園動員10名以上的獸醫及專業人員協助照護這隻水獺，雖然未能將生命搶救回來，但仍希望透過後續的採樣分析及採種作業，留下更多的水獺救傷紀錄與經驗。
鐘立偉進一步指出，經檢傷結果，水獺應該是遭受流浪犬隻攻擊，傷口感染導致死亡。再次呼籲民眾切勿棄養貓狗，以免危及保育類動物。1070102