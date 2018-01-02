傷口感染敗血 誤闖校園水獺死亡

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣政府建設處今天表示，去年底誤闖金門縣柏村國小的歐亞水獺在後送到台北救治後，不幸在昨天上午8時死亡，死因初步判定是頭部傷口嚴重瀰漫性感染造成敗血所致。

縣政府建設處今天發布新聞表示，一隻水獺在106年12月29日闖進柏村國小自然教室櫥櫃裡，建設處農林科獲報後，連絡野生動物救援暨保育協會獸醫前往圍捕，原定捕捉採樣後野放，但發現水獺頭部有多處不明傷口且化膿嚴重，經檢傷評估後，隨即後送台北市立動物園處理。

農林科科長鐘立偉受訪表示，在台北市立動物園等單位通力合作下，經過5個小時完成後送以及開刀處理作業，當天晚間水獺清醒後能自行覓食，讓參與救援的人員鬆了一口氣；可惜管理人員在107年1月1日上午進入籠舍，發現水獺已經死亡。