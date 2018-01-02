推大林蒲遷村 高市控管遷入設籍

（中央社記者王淑芬高雄2日電）為改善解決大林蒲惡化的居住環境，高市府擬定大林蒲遷村計畫獲中央支持並進入遷村籌備階段第二期，市府已完成8成遷村建物普查，並嚴格控管遷入設籍對象。
大林蒲因地處重化工業廠區周邊，社區被800多支煙囟和工業廠房包圍，居民置身惡劣的環境，飽受空氣污染。前行政院長林全走訪並和居民對話讓遷村進入籌備和規劃階段；不過，市府遷村調查仍有一成多民意希望政府改善當地空氣污染，他們願續住大林蒲。
去年市府進行遷村普查，市府都市發展局總工程司郭進宗今天告訴中央社記者，建物普查已達8成，剩下多數是失聯屋主，市府盼3月以前完成建物普查作業，以利後續遷村作業的擬定，包括經費籌措、遷村選址。
大林蒲有逾1萬戶住民、約1萬9000多人設籍，不過，小港區鳳興里里長洪富賢說，近來有大批外來民眾將戶籍遷入並居住在大林蒲6里，未來恐衍生遷村問題。
小港區戶政事務所主任歐忠賢表示，戶政單位嚴加管控設籍對象，掌握到去年底當地新增107人，其中新生14人，其餘是住戶3等親遷入。市府在去年有依戶籍法針對大林蒲訂定管控要點，會防範幽靈人口設籍。
大林蒲約150公頃的土地，經濟部擬納入新材料循環產業園區，計畫進入報編階段，遷村的可能性增高。
洪富賢等里長希望政府要有明確的遷村計畫和細節內容，不要一直以「一坪換一坪」為說詞，可能產生新址因建蔽率的問題，導致不足以新建住宅，盼遷村計畫明確，以免住民恐慌。1070102