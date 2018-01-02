菲國太陽能發電件數 發展中亞洲排第一

（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）總部設於荷蘭的一家諮詢公司的報告顯示，就太陽能發電計畫的件數而言，菲律賓已成為「開發中亞洲」排名第一、全球排第3的市場，發展前景良好。

「太陽廣場」（Solarplaza）諮詢公司將於今年2月下旬在阿姆斯特丹召開為期2天的太陽能會議，根據這家公司在網站上公布的資料，在太陽光伏系統（solar photovoltaic system）的件數上，菲律賓排名全球第3，居於南非與智利之後。

太陽廣場研究員多洛塔爾（Marco Dorothal）說，菲律賓雖是新興太陽能利用國家，但全球「前50大」已運作的太陽能發電計畫，有7件就在菲律賓，其中最大是加地斯太陽能廠。