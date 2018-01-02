NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈SBL本周五開始　學生免費進場迎熱血　斗南義消分隊招募打火兄弟理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

菲國太陽能發電件數 發展中亞洲排第一

中央社2018/01/02 14:49
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）總部設於荷蘭的一家諮詢公司的報告顯示，就太陽能發電計畫的件數而言，菲律賓已成為「開發中亞洲」排名第一、全球排第3的市場，發展前景良好。

「太陽廣場」（Solarplaza）諮詢公司將於今年2月下旬在阿姆斯特丹召開為期2天的太陽能會議，根據這家公司在網站上公布的資料，在太陽光伏系統（solar photovoltaic system）的件數上，菲律賓排名全球第3，居於南非與智利之後。

太陽廣場研究員多洛塔爾（Marco Dorothal）說，菲律賓雖是新興太陽能利用國家，但全球「前50大」已運作的太陽能發電計畫，有7件就在菲律賓，其中最大是加地斯太陽能廠。

這座發電廠位於菲國中部的西內格羅省（NegrosOccidental）的加地斯市（Cadiz），由泰國與菲律賓的公司合資，發電量132.5MW（百萬瓦）。

多洛塔爾表示，加地斯太陽能發電廠凝聚了菲國太陽能市場，證明菲律賓有能力處理大規模太陽能計畫。

他也提到，菲國本土公司「太陽能菲律賓」（Solar Philippines）去年3月開始在馬尼拉以北112公里的丹轆省（Taralc）康塞普松鎮（Concepcion）興建太陽能農場（solar farm），完成後發電量達150MW。

太陽廣場在網站上說，這份名單主要是為呈現亞洲、非洲及拉丁美洲的新興國家太陽能潛力，因此並未納入已開發或較為先進的市場，包括中國、印度、日本以及北美與歐洲國家。

在開發中亞洲，泰國以5件排在菲律賓之後，巴基斯坦與哈薩克各一件。

截至去年7月，菲國太陽能發電能力達900MW，但多數太陽能電廠計畫的發電量低於20MW，未能排進「前50大」名單。

菲國太陽能市場的發展前景良好，且獲政府支持，逐漸成為廉價電力來源。外貿協會「馬尼拉台灣貿易中心」以及多名旅菲台商，先前已指出太陽能將是台商南向菲國的不錯考慮。1070102

台股紅盤收高 投顧：元月行...毆打消防隊員送辦 同夥分隊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan