解決甄試撞期 教部招聯會近期邀學校討論

今年大學個人申請入學第二階段甄試撞期問題多，台大今天表示，如果招聯會允許改甄試時間，台大會盡量錯開各系時程，如不允許更改時間，考慮整合類似學系舉辦聯合筆試，讓學生可一試多用；國教行動聯盟今天也呼籲招聯會全面盤點，錯開同一學門、同一屬性的校系甄試時間。

如果招聯會不允許更改時間，張耀文指出，二階段甄試沒有訂明確考試時間的學系，可以將考試調整為上午或下午場，如有訂定確切時間的，可以將類似領域整合起來，一起舉辦聯合筆試，讓考生「一試多用」，例如考數學，相關學系都可採用，不用像原本甄試是各系考各系的。

對於甄試撞期，張耀文認為，主要是「考招考招」制度下產生的問題，原因是考生考完學測後，先參加個人申請入學，但因甄試時間有限，易發生撞期問題，之後考生還得「賭博猜測」，決定是否放棄申請錄取學系去參加指考，再參加考試入學分發。

因此，張耀文說，根本解決之道就是採取「先考後招」制度，全部考完後再進行分發。

大學招生委員會聯合會發布新聞稿回應，簡章是學校與考生之間的公開契約，要變動茲事體大，招聯會必須顧及其他受連帶影響的考生的權益，簡章在定案之前已盡力協調，但是努力還不夠。

招聯會指出，台大在定案前並未提出任何調整，現在簡章定案後，才提出想推動二階段整合考試日期的提案，招聯會對此沒有意見，但前提是不能影響其他考生的權益，台大也是招聯會常委學校，如果台大正式提案，常委會也會盡快開會討論。

對於甄試撞期嚴重，大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華告訴中央社記者，教育部和招聯會將在一、兩週內通知各校並召開會議，希望瞭解各校對甄試撞期的看法，找出解決甄試撞期問題的方案。

今年大學個人申請甄試時程往後挪，從原本5週縮短為3週，導致許多校系撞期，根據大學個人申請簡章資料顯示，最高度集中的甄試日期為今年4月14日，共644個校系的甄試時間在當天重疊，其中，台灣大學就有25個學系。1070102