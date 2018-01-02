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百年掌藝傳承創新　雲林布袋戲日紀念大師黃海岱

記者洪佳伶／雲林報導2018/01/02 15:05
▲林妤珊老師致贈黃俊雄大師《懷念黃海岱大師之歌》紀念專輯。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.02）
▲林妤珊老師致贈黃俊雄大師《懷念黃海岱大師之歌》紀念專輯。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.02）

雲林縣政府為表彰布袋戲大師黃海岱在傳統文化之卓越貢獻，特將其誕辰日(1月2日)定為「雲林布袋戲日」，迄今已邁入第11個年頭，雲林布袋戲館也以「百年掌藝 傳承創新」為主題，邀請多位布袋戲大師現場與民眾互動，展現雲林身為偶戲之鄉的精采風華。


▲縣長李進勇致詞感念一代宗師黃海岱。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.02）

縣長李進勇出席紀念日表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，2017台灣燈會的一大熱門亮點，即是偶戲春秋燈區；在今(2)日這個特別的日子，除了緬懷大師風範，更要讓重要的傳統文化能傳承延續；在「雲林布袋戲日」之外，每年雲林也會舉辦國際偶戲節，除了展現本土文化的生命力，也會邀請國外偶戲工作者來相互切磋交流，屆期歡迎全國鄉親能多來參觀。

大師黃俊雄也說，感謝民眾的支持和喜愛，讓布袋戲這項傳統文化一直延續和發展。


▲大師黃俊雄感謝民眾的支持和喜愛。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.02）

在今日的活動中，先是播放黃海岱大師的演出影像作為活動引言，並由《虎尾之歌》作曲者林妤珊老師、古箏老師龔雅玲、二胡老師蔡亞霖演出《懷念黃海岱大師之歌》；後由郭清江校長引言與口白，虎尾東區扶輪社樂團演出「出埃及記」、「粉紅色的腰帶」、「黑玫瑰」等布袋戲經典歌曲；並特別邀請琵琶演奏家黃俊豪演出《十面埋伏》，搭配郭清江老師「臨江仙」（楊慎）口白與三國演義卷頭詞。

現場也邀請到師承於黃海岱大師的明星園掌中劇團洪貴淼老師與其子洪一郎老師聯合演出，展現布袋戲的傳承與創新；下午則有真雲林閣掌中劇團李京曄老師及其帶領的虎科大土豆人劇團進行演出，展現布袋戲各流派各自的特色；另廣場則有東海大學布研社與耀舞峰雲進行cosplay表演，一整天的活動精采豐富，為第11週年的布袋戲日增添光采。 


▲郭清江校長與虎尾東區扶輪社樂團。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.02）

關鍵字雲林布袋戲日黃海岱黃俊雄偶戲之鄉
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