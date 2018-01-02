南部學生有福了 刷悠遊卡機車加油回饋33% 再延半

悠遊卡公司今 (2) 日宣布，在南部五縣市推出的「悠遊卡超級好揩油」優惠活動，原訂去 (2017) 年 12 月底屆滿，由於回饋高達 33.33%，對南部機車族學生具吸引力，並在推出後紛紛要求延長，因此，決定將本項優惠活動延長至今 (2018) 年 6 月底止。

悠遊卡公司表示，為了拓展南部市場，滿足不同地區持卡人的支付需求，悠遊卡在去年 10 月到 12 月推出「悠遊卡超級好揩油」優惠方案，針對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等五縣市 9 所大專院校學生，提供機車加油滿額回饋優惠。