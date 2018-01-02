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南部學生有福了 刷悠遊卡機車加油回饋33% 再延半

鉅亨網2018/01/02 14:59
鉅亨網 / NOWnews
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悠遊卡公司今 (2) 日宣布，在南部五縣市推出的「悠遊卡超級好揩油」優惠活動，原訂去 (2017) 年 12 月底屆滿，由於回饋高達 33.33%，對南部機車族學生具吸引力，並在推出後紛紛要求延長，因此，決定將本項優惠活動延長至今 (2018) 年 6 月底止。

悠遊卡公司表示，為了拓展南部市場，滿足不同地區持卡人的支付需求，悠遊卡在去年 10 月到 12 月推出「悠遊卡超級好揩油」優惠方案，針對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等五縣市 9 所大專院校學生，提供機車加油滿額回饋優惠。

指定學校包括國立成功大學、長榮大學、中華醫事科技大學、南榮科技大學、國立中正大學、國立屏東科技大學、國立高雄應用科技大學、國立雲林科技大學、稻江科技暨管理管院等 9 所大專校院。

而學生於活動期間只要憑該校學生證至加油站為機車加油，並以悠遊卡付款，當月累計消費滿 300 元 (含)，次月可享 100 元儲值回饋金，每卡每月最高回饋 100 元，回饋率高達 33.33%，每卡每月最高回饋 100 元，每月限量 2500 份。

目前中油全台直營據點、統一精工 - 速邁樂加油站、台亞石油，以及台糖於彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣等七縣市 45 處加油站等機車島均可使用悠遊卡加油付款。

悠遊卡公司表示，由於本次滿額優惠活動大受好評，為了回應南部學子的需求，悠遊卡宣布「悠遊卡超級好揩油」優惠活動，在去年年底屆滿後再展延半年，至今年 6 月底止。

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