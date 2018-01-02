台灣車市去年創12年新高 進口車占比達44%

（中央社記者田裕斌台北2日電）台灣車市去年在貨物稅補貼政策持續、車商賣力促銷下，全年繳出登錄44萬4469台、年增1.1%的成績，再創12年來新高，進口車占比也節節高升，去年市占率已達44%。

根據車商統計，去年12月在年底促銷旺季及車展的催化下，激出4萬2217台、月增4.4%、年增0.8%的好成績，全年銷售量達44萬4469台、年增1.1%，普遍優於車商預期。

令人意外的是，連續蟬聯16年台灣車市龍頭的豐田(Toyota)市占率跌下3成，在主力車款Wish、Innova雙雙停產，接續車款Sienta起初銷售不如預期，使得豐田銷售年減8.2%，約12萬8084台，扣除凌志(Lexus)後，市占率剩下25.5%。