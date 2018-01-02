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中央社

阿茲海默鼠服糖尿病藥 腦部退化獲改善

中央社2018/01/02 14:56
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社紐約1日綜合外電報導）研究顯示，罹患類似阿茲海默症的老鼠服用一種原本治療糖尿病的藥物後，記憶喪失和腦部退化情況大幅改善。若證實對人類有效，此藥可望用來治療阿茲海默症和其他記憶相關疾病。

「新聞週刊」（Newsweek）網站報導，根據發表於「大腦研究」（Brain Research）期刊的研究，英格蘭蘭卡斯特大學（Lancaster University）科學家以實驗室老鼠測試糖尿病藥物治療阿茲海默症的有效程度。

這些科學家培育出來的老鼠，帶有與人類罹患阿茲海默症有關的特定基因。研究人員等牠們變老，讓牠們有時間發病進而使腦部受損，再讓牠們服藥，接著接受專為測量記憶力而設計的迷宮測試。

結果顯示，這些已經出現罹患齧齒目動物版阿茲海默症徵兆的年老老鼠服藥後，學習和記憶力有所改善。從生物學角度也能看見成果，牠們大腦中凝集的血小板減少；血小板集結在大腦是阿茲海默症的特徵。

此外，老鼠大腦慢性發炎的程度也趨緩，同時大腦神經細胞流失速度整體放慢，且大腦神經細胞的保護作用增強。

領導研究的蘭卡斯特大學研究人員霍爾舍（Christian Holscher）在聲明中說，研究結果意味糖尿病藥物「顯然有希望成為治療阿茲海默症等慢性神經退化性疾病的新療法」。

阿茲海默症新藥問世迄今已15年，這項研究結果特別令人振奮。（譯者：中央社劉文瑜）1070102

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