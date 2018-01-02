阿茲海默鼠服糖尿病藥 腦部退化獲改善

（中央社紐約1日綜合外電報導）研究顯示，罹患類似阿茲海默症的老鼠服用一種原本治療糖尿病的藥物後，記憶喪失和腦部退化情況大幅改善。若證實對人類有效，此藥可望用來治療阿茲海默症和其他記憶相關疾病。

「新聞週刊」（Newsweek）網站報導，根據發表於「大腦研究」（Brain Research）期刊的研究，英格蘭蘭卡斯特大學（Lancaster University）科學家以實驗室老鼠測試糖尿病藥物治療阿茲海默症的有效程度。

這些科學家培育出來的老鼠，帶有與人類罹患阿茲海默症有關的特定基因。研究人員等牠們變老，讓牠們有時間發病進而使腦部受損，再讓牠們服藥，接著接受專為測量記憶力而設計的迷宮測試。