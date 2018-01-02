2018全球智機產量年增率減至5%　為近年低點

展望2018年，全球智慧型手機產量如何？有調研機構認為，在既有智慧型手機市場需求動能弱化、下游手機品牌商銷售成本壓力受到上游零組件價格不斷攀升的影響，預估今年全球智慧型手機的生產成長率將只有5%，總數來到15.3億支，為近年來低點。

但2018年從不同區域的發展來看，大陸品牌雖然維持相對強勁動能，但手機市場已進入成長高原期，在缺乏創新題材下，預估在2018年將不復見過往動輒二位數以上的成長力道。相較之下，國際品牌的部分，受到蘋果iPhone X及其下一代旗艦機種的支撐下，2018年有機會一掃2015年開始節節敗退之姿，達3%的微幅正成長。

從個別品牌來看，2017年三星憑著中低階J(Junior)系列叫好又叫座的成績，彌補在大陸的表現失利，整體智慧型手機生產總量達3.2億支，年成長率達3%。由於三星智慧型手機長期在全球市場深耕，預估2018年智慧型手機生產總數仍穩站全球第一名寶座，但由於市場競爭激烈，高階有強敵蘋果，Android陣營則有大陸各品牌環伺，使得三星面臨極大的壓力，在生產數量上預估將較2017年呈現3%的些微衰退。

至於蘋果iPhone X話題性十足，但受限創新技術的良率提升不易，2017年總生產數量僅較2016年成長3%。然而，從供應鏈的訊息來看，2018年新一代iPhone除了在既有的規格上如Face ID、螢幕占比等持續優化外，也考慮增加AMOLED機種比重、提高記憶體容量規格。另外，為了迎合市場各階層的需求，蘋果也將於第二季推出第二代SE系列主打中階市場，預估2018年iPhone生產數量將持續擴大，年成長率上看7.5%。

而大陸品牌，TrendForce指出隨著大陸既有智慧型手機市場已逐漸飽和，不論是既有品牌、新創品牌不約而同開始轉向布建海外新興市場。其中小米拓展印度、印尼等國，在2017年智慧型手機生產總量年成長率高達76%。傳音控股集團旗下各品牌在新興國家的合計表現也非常亮眼。預估2018年小米以及傳音控股集團將延續此一態勢，繼續拓展海外市場，小米生產市占率更有望在2018年追平OPPO、vivo表現。

2017年OPPO及vivo表現依舊不俗，智慧型手機生產總量分別較2016年成長17.8%及19.5%，但由於兩者的行銷策略仍以國內銷售為大宗，加上旗下機種採用高規格配置不斷壓縮獲利空間，增添維繫高度成長難度，預估2018年生產總量將較2017年下修10%。