智慧手機需求弱化 2018產量估僅增5%

展望2018年，考量既有智慧型手機市場需求動能弱化，下游手機品牌商銷售成本壓力受到上游零組件價格不斷攀升的影響，TrendForce預估全球智慧型手機的生產成長率將只有5%，總數來到15.3億支。

（中央社記者吳家豪台北2日電）全球市場研究機構TrendForce預估，2018年全球智慧型手機產量年增率將收斂至5%，為近年來低點，除了市場需求動能弱化，上游零組件價格不斷攀升也影響品牌商銷售成本。

TrendForce指出，2017年全球智慧型手機的生產成長動能主要來自於中國大陸電信商對4G的營運補貼政策帶動，以及中國大陸品牌積極主打新興市場加持。然而，2018年從不同區域的發展來看，中國大陸品牌雖然維持相對強勁的動能，但由於智慧型手機市場已進入成長高原期，在缺乏創新題材下，預估在2018年將不復見過往動輒兩位數以上的成長力道。

TrendForce表示，相較之下，國際品牌受到蘋果iPhone X及其下一代旗艦機種的支撐下，2018年有機會一掃2015年開始節節敗退之姿，達3%的正成長。

從個別品牌來看，TrendForce調查顯示，2017年三星憑著中低階J系列叫好又叫座的成績，彌補在中國大陸的表現失利，整體智慧型手機生產總量達3.2億支、年成長率達3%。

由於三星智慧型手機長期在全球市場深耕，TrendForce預估2018年三星智慧型手機生產總數仍穩站全球第一名寶座，但由於市場競爭激烈，高階有強敵蘋果，Android陣營則有中國大陸各品牌環伺，使得三星面臨極大的壓力，在生產數量上將較2017年些微衰退3%。

TrendForce調查指出，2017年蘋果iPhone X話題性十足，但受限創新技術的良率提升不易，總生產數量僅較2016年成長3%。然而，從供應鏈的訊息來看，2018年新一代iPhone除了在既有的規格上如Face ID人臉辨識、螢幕占比等持續優化外，也考慮增加AMOLED（主動有機發光二極體）機種比重、提高記憶體容量規格。

另外，為了迎合市場各階層的需求，TrendFroce認為蘋果也將於第2季推出第2代SE系列主打中階市場，預估2018年iPhone生產數量將持續擴大，年成長率上看7.5%。

TrendForce進一步觀察，2018年智慧型手機的發展將持續以提升使用者感受為主，包含18:9全螢幕、雙鏡頭、前鏡頭搭載廣角鏡頭、導入人工智慧（AI）的應用等。

在生物辨識方面，TrendForce認為，受限於當前的技術門檻，除了iPhone將繼續採用Face ID外，其餘各大智慧型手機在2018上半年都將維持傳統電容式指紋辨識為主，預估搭載螢幕下指紋辨識或是3D感測的手機要到2018下半年才較具備大規模量產的能力。1070102