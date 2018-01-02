雲林家扶獲贈交通車　協助慢飛天使就學、復健、戶外教學

陳燦勳表示，在家扶有需要的時候，能做一點點事，就是最幸福。雲林家扶發展學園張玉璇園長說，陳燦勳關注發展遲緩孩童早期療育課程與復健，發現因居住偏遠且交通不便，家長只能把孩子留在家中，錯失孩子六歲前早期療育黃金時期。張玉璇指出，陳燦勳在98、99年即分別贈家扶西螺日托中心與虎尾發展學園各一輛早期療育交通車，近十年來兩輛早療專車走超過35萬公里，西螺、二崙、崙背、虎尾、斗南、土庫、元長、褒忠、北港九個鄉鎮，超過兩萬趟往返接送近10萬人次，讓慢飛天使前來家扶西螺日托中心與發展學園就學與療育。

新的一年剛開始，雲林家扶發展學園獲贈一部幼兒園的交通車。依教育部規定交通車使用年限最長為十年，而在縣府委託的西螺早期療育據點所使用的交通車已屆齡，雲林家扶中心主委陳燦勳今為汰舊換新捐贈新的交通車。

雲林家扶在西螺日托中心與發展學園現照顧有44名六歲前的慢飛天使，其中肢體障礙的10名，聽障2名，自閉症10名，智能障礙4名，還有發展遲緩者是10名。為慢飛天使提供粗大動作練習、是精細動作、語言復健訓練、智能學習、感覺統合練習、生活自理練習、情緒的表達與管理，每年有近千人次的發展遲緩兒童受惠。因早療交通車接送服務，協助偏遠鄉下的慢飛天使，甚至社區適應戶外教學、醫院接受復健得以成長飛翔，慢飛天使安全上路，成長起飛。

雲林家扶依「幼兒園幼童專用車輛與其駕駛人及隨車人員督導管理辦法」規定，加上車齡達汰舊換新期限與維修安全堪慮，謝謝陳燦勳為西螺日托中心購置新的幼童交通車讓愛延續。如同三歲俊豪由70多歲的奶奶以電動代步車接送就學，雖僅15公里路程奶奶卻費盡千辛萬苦接送。一度曾放棄來學園就學，幸在家扶教保員得知後提供幼童交通車接送服務，短短三個月來雲林家扶教保老師訓練下，現已可自己放手行走，讓奶奶無比欣慰更感謝家扶提供交通車接送服務。

雲林家扶發展學園張玉璇感謝陳燦勳捐贈遲緩兒早療幼童專車，讓慢飛天使的孩子走出家裡接受早療服務，透過早療資源的介入讓這些遲緩童可以慢慢的迎頭趕上翱翔。



▲雲林家扶中心主委陳燦勳捐贈西螺日托中心與發展學園早療交通車。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.02）