京元電今年業績看增8% 獲利成長逾1成

（中央社記者鍾榮峰新竹2日電）京元電董事長李金恭表示，今年整體業績可較去年好，中國大陸子公司營運看佳。法人估京元電今年業績可較去年成長5%到8%，獲利成長10%以上。

半導體晶圓測試廠京元電今天在新竹舉辦媒體聚會。

展望今年營運表現，李金恭表示，今年資本支出約新台幣55億元，較去年增加，代表今年業績表現可正向看待，會比去年好。

展望今年成長動能，李金恭指出，今年高速運算、車用電子、物聯網、人工智慧、光學影像感測等相關應用可成為主要動能，加上中國大陸中低階手機出貨看佳，半導體上游晶圓代工出貨穩健，可整體帶動後段測試營運表現。