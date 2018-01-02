推動教育及移工合作 泗水辦事處成果豐

包括成立「台灣之友」會（Friends of Taiwan）揭開序幕，邀請近兩年來印尼產、官、學及媒體各界曾受邀赴台參訪的友人組成「台灣之友」會，計有20多位來自各地種子會員出席，藉以組織東爪哇各界友台力量。

駐泗水台北經濟貿易辦事處處長蕭勝中表示，泗水辦事處自104年12月18日設處開館已屆滿兩年，自106年12月12日起舉辦一系列慶祝活動。

此外，泗水辦事處也在去年12月協助「泗水台灣教育中心」在泗水辦理台灣教育展，計有來自台灣20多間學校組團參展，吸引上千位東爪哇學生參與。

在移工方面，蕭勝中指出，泗水辦事處去年底第二次辦理「東爪哇印尼勞工友台協會」座談會，約有40名曾在台服務且現已返國定居的印尼勞工朋友前來參加，分享他們在台經驗及返國創業、就業經驗。泗水辦事處藉此頒發8名會員子女就學獎助金，彰顯台灣對印尼勞工朋友的關懷。

今年元旦，泗水辦事處與泗水台灣工商聯誼會及泗水台灣學校，舉行「泗水地區慶祝中華民國107年元旦升旗典禮」，以延續駐泗水辦事處2週年慶祝活動。1070102